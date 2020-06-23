Katma Değer Şaban filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Katma Değer Şaban filmi kaç yılında çekildi?
Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri olan Katma Değer Şaban filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. Bu akşam ekrana gelecek olan filmi izlemeyi düşünen vatandaşlar Katma Değer Şaban filmi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya devam ediyor. Filmde Şaban, küçük yaşta annesini kaybettikten sonra Almanya'ya dayılarının yanına gönderilmiştir. Babası ile yirmi yıldır yüz yüze görüşmeyen Şaban aslında özel eğitim almış gizli bir polistir. Türkiye'ye döndüğünde Punkçı ve farklı bir tarz ile babasının karşısına çıkan Şaban kimliğini kimseye belli etmemiştir. Filmde entellektüelliğe ve o dönemde çıkan KDV vergisine gönderilme yapılmıştır.
Katma Değer Şaban filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Reha Yurdakul, Sevda Aktolga, Dinçer Çekmez,, Eray Özbal, Seyfi Karadayı gibi isimlerin yer aldığı Katma Değer Şaban filminde Şaban karakterine hayat veren Kemal Sunal küçük yaşlarda annesini kaybettikten sonra Almanya'ya dayılarının yanına gönderilmiştir. Aslında özel eğitim almış bir polis olan Şaban uzun yıllar babasına spor yaptığı görüntüleri göndermiş ve bu durumu babasından saklamıştır. Uzun yıllar sonra Türkiye'ye dönen Şaban'ın tarzı başta babası ve her kesim tarafından eleştiri ile karşılanır. Filmde entellektüelliğe karşı olanlara gönderme yapılmıştır. işte Katma Değer Şaban filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
KATMA DEĞER ŞABAN KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ
Katma Değer Şaban, 1985 Türkiye yapımı Kartal Tibet'in yönettiği polisiye-güldürü sinema filmidir. İlk gösterimi 1985 senesinin Nisan ayında yapılmıştır.
KATMA DEĞER ŞABAN OYUNCULARI
Kemal Sunal Şaban
Filiz Ersürer Tülin
Reha Yurdakul Kadir
Sevda Aktolga Gül
Dinçer Çekmez Halil
Eray Özbal Bülent
Seyfi Karadayı Hadi Bey
Mürüvvet İşsever Gül'ün Annesi
Ahmet Açan Bakkal
Memduh Ünsal Komiser
İbrahim Önen
Taci Erşan
Mehmet Uğur Halilin Adamı
Seyfettin Karadayı Hadi
Nasır Melek Halil'in Adamı
Hüseyin Güler
Niyazi Gökdere Halilin Adamı
Mehmet Yağmur
Zühal Ardahan
Ahmet Eskici
Saadettin Erbil Reha Yurdakul Seslendirmesi
Ayşin Atav Sevda Aktolga Seslendirmesi
Gül Erda Filiz Ersürer Seslendirmesi
Zafer Önen Seyfettin Karadayı Seslendirmesi
Ünal Gürel Seslendirme
Güler Ökten Seslendirme
Güner Ümit Eray Özbal Seslendirmesi
Zihni Göktay Mehmet Uğur Seslendirmesi
Atilla Yiğit Nasır Melek Seslendirmesi