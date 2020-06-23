Katma Değer Şaban filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Katma Değer Şaban filmi kaç yılında çekildi?

Katma Değer Şaban filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Reha Yurdakul, Sevda Aktolga, Dinçer Çekmez,, Eray Özbal, Seyfi Karadayı gibi isimlerin yer aldığı Katma Değer Şaban filminde Şaban karakterine hayat veren Kemal Sunal küçük yaşlarda annesini kaybettikten sonra Almanya'ya dayılarının yanına gönderilmiştir. Aslında özel eğitim almış bir polis olan Şaban uzun yıllar babasına spor yaptığı görüntüleri göndermiş ve bu durumu babasından saklamıştır. Uzun yıllar sonra Türkiye'ye dönen Şaban'ın tarzı başta babası ve her kesim tarafından eleştiri ile karşılanır. Filmde entellektüelliğe karşı olanlara gönderme yapılmıştır. işte Katma Değer Şaban filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

KATMA DEĞER ŞABAN KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ

Katma Değer Şaban, 1985 Türkiye yapımı Kartal Tibet'in yönettiği polisiye-güldürü sinema filmidir. İlk gösterimi 1985 senesinin Nisan ayında yapılmıştır.

KATMA DEĞER ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal Şaban

Filiz Ersürer Tülin

Reha Yurdakul Kadir

Sevda Aktolga Gül

Dinçer Çekmez Halil

Eray Özbal Bülent

Seyfi Karadayı Hadi Bey

Mürüvvet İşsever Gül'ün Annesi

Ahmet Açan Bakkal

Memduh Ünsal Komiser

İbrahim Önen

Taci Erşan

Mehmet Uğur Halilin Adamı

Seyfettin Karadayı Hadi

Nasır Melek Halil'in Adamı

Hüseyin Güler

Niyazi Gökdere Halilin Adamı

Mehmet Yağmur

Zühal Ardahan

Ahmet Eskici

Saadettin Erbil Reha Yurdakul Seslendirmesi

Ayşin Atav Sevda Aktolga Seslendirmesi

Gül Erda Filiz Ersürer Seslendirmesi

Zafer Önen Seyfettin Karadayı Seslendirmesi

Ünal Gürel Seslendirme

Güler Ökten Seslendirme

Güner Ümit Eray Özbal Seslendirmesi

Zihni Göktay Mehmet Uğur Seslendirmesi

Atilla Yiğit Nasır Melek Seslendirmesi