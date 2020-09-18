MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kemer’de turnuva heyecanı
18.09.2020 - 07:00 |

Kemer’de turnuva heyecanı

Türkiye’nin lider gruplarından Limak Holding tarafından golf sporuna destek olmak ve gelişimini sağlamak amacıyla bugün başlayan Limak Kemer Golf Cup 2020 heyecanı, Kemer Country Club’da golfseverleri bir araya getiriyor.

Kemer’de turnuva heyecanı
ABONE OL

Türkiye’nin lider gruplarından Limak Holding tarafından golf sporuna destek olmak ve gelişimini sağlamak amacıyla bugün başlayan Limak Kemer Golf Cup 2020 heyecanı, Kemer Country Club’da golfseverleri bir araya getiriyor. 20 Eylül’e kadar devam edecek organizasyon, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacak. Bu yıl ikinci kez düzenlenen turnuva, Junior ve Minik oyuncular ile start alacak. 19-20 Eylül tarihlerinde yetişkin golfçülerin mücadelesiyle devam edecek organizasyonda, ödül töreni ise 20 Eylül Pazar günü saat 16.30’da gerçekleşecek.

Halil Sezai’nin 67 yaşındaki adamı darp etme anının yeni görüntüleri ortaya çıktıÜnlü şarkıcı Halil Sezai’nin yaşlı adamı dövdüğü anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir garip ayrılık!

Bir garip ayrılık!

Gizli görevde

Gizli görevde

Karantinada ‘Aşk’a geldi

Karantinada ‘Aşk’a geldi

Radyo D Ailesi İdlib’de

Radyo D Ailesi İdlib’de

Sıradaki Haber