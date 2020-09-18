Kemer’de turnuva heyecanı

Türkiye’nin lider gruplarından Limak Holding tarafından golf sporuna destek olmak ve gelişimini sağlamak amacıyla bugün başlayan Limak Kemer Golf Cup 2020 heyecanı, Kemer Country Club’da golfseverleri bir araya getiriyor. 20 Eylül’e kadar devam edecek organizasyon, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacak. Bu yıl ikinci kez düzenlenen turnuva, Junior ve Minik oyuncular ile start alacak. 19-20 Eylül tarihlerinde yetişkin golfçülerin mücadelesiyle devam edecek organizasyonda, ödül töreni ise 20 Eylül Pazar günü saat 16.30’da gerçekleşecek.