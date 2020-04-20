Kerem Tunçeri kimdir,eski sevgililer kimler? Kerem Tunçeri ifşa edildi! Aslı Enver ile sevgili mi?

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündeminde konuşuluyor. Kerem Tunçeri'nin attığı iddia edilen bazı mesajlar ise ifşa edildi. Bu aşk haberi sonrasında Kerem Tunçeri'nin yaşamı ve attığı iddia edilen mesajlar araştırılmaya başlandı. Peki Kerem Tunçeri kimdir, eski sevgilileri kimler?

İşte Kerem Tunçeri'nin attığı iddia edilen mesajlar;

Sosyal medya uygulaması Instagram'da Beren Güney adıyla bulunan n bir kullanıcı Kerem Tunçeri'nin kendisine attığı iddia edilen mesajları ifşa etti.

Elif Şen Azra da Kerem Tunçeri ile aralarında gerçekleştiğini iddia edilen konuşmaları paylaştı.







Bir diğer ifaş eden isim ise eccossi kullancı adıyla Instagram'da yer alan Ecem isimli model oldu.Ecem, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını öne sürdüğü mesajları, 'Sanırım sadece tek bir kişiye yürümemiş' notuyla paylaştı.

KEREM TUNÇERİ KİMDİR?

Kerem Tunçeri 14 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk millî eski basketbolcudur. 1.91 boyunda 86 kg ağırlığındaki Tunçeri, Oyun kurucu ve Şutör gard pozisyonlarında oynamaktadır. Abisi Kemal Tunçeri de bir basketbolcudur.

Galatasaray'da yetişen Kerem, basketbolda en önemli pozisyonlardan biri olan gard mevkiinde hem Türkiye'nin önemli takımlarında hem de Türk millî takımında önemli görevler aldı. Gösterdiği performansıyla Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giydi. 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda maçın bitimine son 3 saniye kala attığı turnikeyle Türkiye millî basketbol takımını finale taşıdı. Tunçeri'nin millî takım ile en büyük başarısı da 2010'daki turnuvada gümüş madalya kazanarak geldi. Ayrıca 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonasında de millî takım ile gümüş madalya kazanma başarısı gösterdiler.

Kerem Tunçeri'nin adının aşk dedikodularına karıştığı isimler...

Gamze Topuz

Çağla Şıkel

Aslışah Alkoçlar

Tuğçe Aral

Eda Taşpınar

Gamze Balım

Tuvana Türkay

Sinem Ökten