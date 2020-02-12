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12.02.2020 - 12:48 |

Keremcem: Müzikten defalarca özür dilerim

Oyuncu ve şarkıcı Keremcem, geçtiğimiz gün İstMarina AVM içerisinde bulunan Hop Dedik Ayhan'ın sunduğu radyo programının konuğu oldu.

Keremcem: Müzikten defalarca özür dilerim

Beş yıl aradan sonra 'Gitmişsin Çoktan' adlı single ile sevenlerinin karşısına çıkan Keremcem, radyocu Hop Dedik Ayhan'ın sorularını yanıtladı.

Yeni şarkısı ve müziksiz geçen yıllarından bahseden Keremcem, "Beş yıl aradan sonra yeni bir şarkı yaptık. Aslında 5 yıl önce hazırlanmış bir şarkıydı ama araya dizi ve film girince uzak kaldım, açıkçası ihmal ettim. İhmal ettiğim için defalarca müzikten özür dilerim. Ama artık sahnelerde olmak istiyorum, çok özledim" dedi.

Art arda yeni şarkılarla sevenlerinin karşısına çıkacağının müjdesini veren Keremcem, kendisine yoğun ilgi gösteren hayranlarıyla selfie yapmayı ihmal etmedi.

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