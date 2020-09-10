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10.09.2020 - 07:00 |

Kıral’ın gurur günü

Fatih Kıral Mobilya ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında eğitim üzerine imzalanan protokol, ilk mezunlarını verdi.

Kıral’ın gurur günü
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Daha önce Türkiye’de bir benzeri bulunmayan protokol gereğince, Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı’nda okuyan 17 öğrenciye hem eğitim hem staj hem de istihdam imkanı sağlandı. Eğitim, Fatih Kıral Mobilya’nın okulda açılan sınıfta ve fabrikada kurulan Sanat Atölyesi’nde devam etti.

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