Kıral’ın gurur günü

Daha önce Türkiye’de bir benzeri bulunmayan protokol gereğince, Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı’nda okuyan 17 öğrenciye hem eğitim hem staj hem de istihdam imkanı sağlandı. Eğitim, Fatih Kıral Mobilya’nın okulda açılan sınıfta ve fabrikada kurulan Sanat Atölyesi’nde devam etti.