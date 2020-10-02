Kırmız Oda Meliha'nın hikayesi! Kırmızı Oda Meliha Evrim Alasya kimdir, hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında?

Kırmızı Oda kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Meliha, cuma akşamları yayınlanan dizide yer alan karakterleri arasında bulunuyor. Meliha, gözyaşları içerisine hikayesini anlattı. Meliha'nın kızı 16 yaşında bir yangında yaşamını yitirmiş. Peki Kırmızı Oda Meliha, Evrim Alasya kimdir? İşte Kırmızı Oda Meliha'nın hikayesi...

KIRMIZI ODA MELİHA KİMDİR?

Meliha küçük yaşlarda iken babası ve annesini kaybetmiş. Meliha daha sonra kardeşleri ile İstanbul'da yaşamaya başlıyor. Meliha, yıllar sonra ise Namık adında biriyle evleniyor. Kırmızı Oda dizisindeki Meliha, kızını 16 yaşında iken çıkan bir yangında kaybetmiş. Meliha intiharın eşiğinden döndü.

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

EVRİM ALASYA'NIN YER ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

2015 – Güneşin Kızları (Güneş) (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Suna) (TV Dizisi)

2013 – Vicdan (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl 2. Sezon (TV Dizisi)

2010 – Gönülçelen (Balçiçek) (TV Dizisi)

2008 – Muro – Nalet Olsun İçimdeki İnsana (Fidan) (Sinema Filmi)

2008 – Gece Sesleri (Neslihan) (TV Dizisi)

2008 – Başka Semtin Çocukları (Evrim) (Sinema Filmi)

2005 – Ihlamurlar Altında (Sema) (TV Dizisi)

2003 – 2005 – Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)