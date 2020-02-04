Margot Robbie'nin Kraliyet esprisi BAFTA'ya damga vurdu!

Bu yıl 73’üncüsü düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödülleri, önceki akşam Londra’daki Royal Albert Hall’de gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Sinema, müzik ve sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren etkinliğe, dram-aksiyon yapımı ‘1917’ damgasını vurdu. Kırmızı halıda şıklık yarışına girilen gecenin en dikkat çeken isimleriyse, Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton oldu. İşte detaylar...

Kraliyet’e atıf

‘Once Upon A Time... in Hollywood’daki rolüyle ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ seçilen Brad Pitt’in ödülünü, rol arkadaşı Margot Robbie aldı. Sahnede Pitt’in yazdığı mektubu okuyan aktris, salonu kahkahaya boğdu. Prens Harry ve Meghan Markle’ın kraliyet görevlerini bırakarak, Kanada-ABD-İngiltere arasında yaşama kararına atıfta bulunan mektupta Pitt, “Ödüle Harry adını vereceğim, çünkü onu ABD’ye götürmekten büyük heyecan duyacağım” ifadelerini kullandı. Bu sözlere Prens William ve eşi Kate Middleton güldü.

Düşes’ten ders

BAFTA yetkilileri, geçtiğimiz haftalarda tüm katılımcılardan ‘sürdürülebilir modaya’ destek vermelerini istemişti. Konukların, gardıroplarında bulunan, kiraladıkları ya da ikinci el kıyafetlerle katılmaları beklenen törende pek çok isim bu kurala uydu. Cambridge Düşesi Kate Middleton da 2012 yılında Malezya seyahatinde giydiği Alexander McQueen imzalı, altın işlemeli elbisesiyle gecede boy gösterdi.