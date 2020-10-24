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24.10.2020 - 01:29 |

Kırmızı Oda 9.bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

Kırmızı Oda 8.bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Bu hafta Kırmızı Oda dizisinde yer alan karakterlerden biri ise Garip oldu. Garip karakterine dizide Celil Nalçakan canlandırıyor. Kırmızı Oda 9.bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı...

Kırmızı Oda 9.bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?
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Kırmızı Oda yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. 23 Ekim akşamı Kırmızı Oda 8.bölümü ile ekranlara geldi. Alya'nın hikayesinin devamı ekranlara geldi. Kırmızı Oda 9.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

KIRMIZI ODA 9.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kırmızı Oda’nın son bölümünde, piyangoyu tutturunca hayatı değişen Salih bu kez Doktor Hanım’ın karşısına çok farklı bir halde çıkıyor ve arkadaşı Garip’i (Celil Nalçakan) kliniğe getiriyor. Doktor Hanım, tutkunu olduğu genç kadın tarafından terk edilen Garip’i bir çılgınlık yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Küçük Osman annesinin ölümünü kabullenirken; Doktor Piraye, Akif’in (Deniz Hamzaoğlu) kontrol arzusunun ailevi çatışmalardan kaynaklandığını tespit ediyor. Alya (Melisa Sözen) ise ailesindeki değişimi ve anne babasıyla geçirdiği İstanbul günlerini anlatıyor. ‘Kırmızı Oda’nın sekizinci bölümünde kadroya konuk oyuncu olarak Celil Nalçakan katılıyor.

Nusret Gökçe çalışanının yüzüne et attıMeşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından çalışanının suratına yanlışlıkla et attı. Gökçe'nin, "Kamera arkası iş kazası, özür dilerim" notuyla paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
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