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06.08.2020 - 10:01 |

'Kırmızı Oda' dizisinin çekimleri başladı!

TV8'in yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak olan dizisi 'Kırmızı Oda'nın çekimleri başladı.

'Kırmızı Oda' dizisinin çekimleri başladı!
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Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu , Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi sete çıktı.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı; kadrosunda Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi isimlerin bulunduğu dizinin çekimleri dün başladı.

'Kırmızı Oda'da; Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı dizide; her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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