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04.12.2020 - 22:28 |

Kırmızı Oda Esra kimdir, gerçek adı nedir? Elif Ceren Balıkçı kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda Esra karakteri yeni bölümde yer aldı. Kırmızı Oda Esra karakterine Elif Ceren Balıkçı hayat veriyor. Balıkçı'nın yaşamı ise merak konusu. Peki Kırmızı Oda Esra kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda Esra kimdir, gerçek adı nedir? Elif Ceren Balıkçı kimdir, kaç yaşında?
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Kırmızı Oda, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Kırmızı Oda'nın bu akşam yayınlanan bölümünde Esra karakteri dahil oldu. 17 yaşında olan Esra karakterini Elif Ceren Balıkçı canlandırıyor. Peki Kırmızı Oda Esra kimdir?

ELİF CEREN BALIKÇI KİMDİR?

Elif Ceren Balıkçı, 9 Nisan 1999 tarihinde doğdu. İk olarak Kayıp Prenses adlı dizide rol aldı.

ELİF CEREN BALIKÇI'NIN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Bez Bebek, Sonsuz Bir Aşk, Karışık Kaset, Merhamet, Öğretmen, Bana Artık Hicran De, Zil Çalınca ve Kırgın Çiçekler

Magazin Haberleri Bülteni (4 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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