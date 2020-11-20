Kırmızı Oda Melek kimdir ve hikayesi nedir? Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kırmızı Oda Melek, diziye damga vuran karakterler arasında yer alıyor. Geçen hafta yayınlanan bölümde yangın sonrasında çıkan hayatı ile ilgili detayları anlattı. Nilsu Yılmaz'ın canlandırdığı Melek karakterinin hikâyesi merak konusu oldu. Peki Kırmızı Oda Melek kimdir? Nilsu Yılmaz kaç yaşında?

NİLSU YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nilsu Yılmaz, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Nilsu Yılmaz daha önce Ufak tefek Cinayetler, 20 Dakika ve Davetsiz Misafir'de rol aldı.

KIRMIZI ODA MELEK'İN HİKAYESİ NEDİR?

Kırmızı Oda Melek, Meliha'nın kızıdır. Meliha kızı Melek2in bir yangında öldüğünü anlatmıştı. Hayatını kaybetmeyen Melek, geçen bölümde hikayesini anlattı. Melek, evlerinde yangın çıktığı gece bir arkadaşı ile dışarıda olduğu ortaya çıktı. Yangını gören Melek, tekrar evine dönmemiş ve ailesinden gizli kendisine yeni bir hayat kurmuştur. Her şey Melek'in bir gazino kapısından girmesiyle başlıyor.