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HaberlerMagazin Haberleri Kırmızı Oda yeni fragman izle | Kırmızı Oda Boncuk'un gerçek hikayesi nedir, bitiyor mu?
07.01.2021 - 14:37 |

Kırmızı Oda yeni fragman izle | Kırmızı Oda Boncuk'un gerçek hikayesi nedir, bitiyor mu?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen dizisi Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanıyla izleyenleri şaşırttı. Haftalardır Bocuk'un hikayesini ekrana getiren Kırmızı Oda'da bu hafta Boncuk'un hikayesi bitiyor mu merak konusu. Boncuk'un Hollanda'dan aşık olduğu kişinin geldiği fragmanda, Kırmızı Oda Boncuk'un gerçek hikayesi nedir arayışı artıyor. İşte Kırmızı Oda Boncuk hikayesi hakkında merak edilenler...

Kırmızı Oda yeni fragman izle | Kırmızı Oda Boncuk'un gerçek hikayesi nedir, bitiyor mu?
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Cuma akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kırmızı Oda yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciye heyecan ve duygu dolu sahneler izleyecek. Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanını haberimize ekledik. İşte Kırmızı Oda hikayelerinde yeni blöümde yaşanacak gelişmeler...

KIRMIZI ODA FRAGMAN

KIRMIZI ODA BONCUK'UN GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?

Kırmızı Oda Boncuk eşi ile yurt dışında yaşıyordu. Boncuk, yurt dışında yaşarken sıkıldığını belirtiyor, eşinin ilgisiz tavırları Boncuk'u değersiz hissettiriyor ve bambaşka biri Boncuk'a nefes aldığını hissettiriyor. Boncuk yaşadığı bu heyecan sonrasında Türkiye'de ablasının yanına geliyor ve bir gün 3 tane ermiş gördüğünü ve ermişlerin kendisine yeni bir eş getireceğine inanıyor.

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