Kit Harington-Rose Leslie çiftinin bebekleri dünyaya geldi

'Game of Thrones' (Taht Oyunları) dizisinin yıldızları Kit Harington ve Rose Leslie’nin ilk bebekleri dünyaya geldi. Çift, hamilelik haberini eylül ayında duyurmuştu.

Bir erkek bebeği olan çiftin sözcüsü, “Çok çok mutlular” açıklamasını yaptı. Ancak bebeğin adı ve başka detaylarla ilgili bilgi vermedi.

'Taht Oyunları' adlı dizide Ygritte karakterine hayat veren Leslie, eylülde Make Magazine adlı dergiye verdiği pozlarda büyüyen karnını gözler önüne sermiş ve böylece bebek beklediklerini açıklamıştı.

DOĞUM İÇİN İNGİLTERE'YE DÖNDÜLER

Bebeğin doğumu için yaşadıkları ABD’den İngiltere’ye döndüklerini açıklayan 33 yaşındaki Leslie, “Etrafımızı saran yeşillik, kuş sesleri, çalılar ve harika komşularımızla olmak bir ayrıcalık. Çok huzurlu” ifadesini kullanmıştı.

SETTE AŞIK OLDULAR

33 yaşındaki Harington ile Leslie, 'Game of Thrones' (Taht Oyunları) setinde tanışıp birbirlerine aşık oldu.

'Jon Snow' karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Harington ile aynı dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı İskoç oyuncu Leslie, Haziran 2018’de evlendi. İkilinin düğünü İskoçya’daki Wardhill Kalesi’nde yapıldı.

Harington ile Leslie, dizinin ikinci sezon çekimlerinde tanıştı ve ilişkiye başladı. İkili, dizide de birbirine aşık bir çifti canlandırmıştı.

FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS