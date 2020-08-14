Kitap kurdu

Kanal D’de ekrana gelen ‘Magazin D’ programını sunan oyuncu Aslı Turanlı, “Aynı anda iki kitap birden okuyorum. Yaratıcılığımı destekliyor. Formatını kendim hazırladığım yeni programım için içerik oluşturmamda yardımcı oluyor” dedi.

ÇOCUKLUĞUM ÇOK RENKLİ GEÇTİ

Aslı Turanlı kendisini şu sözlerle anlatmıştı; “Eğlenceli bir ailem vardı ve çocukluğum çok renkli geçti. Yerimde duramayan bir çocuktum diyebilirim. İnsanlarla iletişimim hep çok iyiydi. Küçük yaştan beri yabancı dizi ve filmler izlerdim. Bunun bana yabancı dil öğrenme konusunda çok artısı oldu. Kendimi bildim bileli çevremdekilerle hep İngilizce konuşurum. Benim eğitim hayatım aslında tamamen oyunculuk üzerine oldu. 17 yaşında tiyatro ile başladım. Sonra Marmara Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünü kazandım. Üniversite eğitimim devam ederken hayallerimin peşinden koşarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldım.”

GÜN İÇİNDEKİ TEMPOSU

“Sabah saat 06.02’de alarmım çalıyor. ‘Neden 06.00 değil de 06.02’ diye soracak olursanız alarmı 2 dakika geç kurmak küçüklüğümden beri her zaman yaptığım bir şey. 2 uğurlu rakamım. Her neyse... Alarm çalınca kendimi asmak istiyorum, çünkü uykuyu çok seviyorum. 07.15 gibi fiks spora gidiyorum. 08.00’den itibaren güne, sağlıklı ve erken başlıyorum. Çalıştığım zamanlar sadece işe odaklanıyorum. Spor sonrası ise günün kalan kısmını o günkü psikolojime göre planlıyorum. Ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bunu özellikle söylüyorum çünkü çok renkli bir babam var.”