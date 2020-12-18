Kıyası kendisiyle

Melisa Sözen, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Oyuncu, “Siber zorbalıkla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Sistem bize başkalarıyla kıyaslanarak, mükemmel olmayı dayatıyor. 35 yaşımdan sonra şunu keşfettim ki, kendimi yalnızca kendimle kıyaslayacağım. Kendimin en iyi versiyonu olmaya çalışacağım” dedi.

Estetiğinin olmadığını belirten Sözen, “Bişektomi (yanak inceltme) yaptırdığımı zannediyorlar ama yok. Dolgu denedim yakışmadı. Göz altıma yaptırmıştım. Aynalara bakamadım. İki sene sürdü, cildim kabul etmediği için morardı. Botoks yaptırıyorum” dedi. Oyuncu, telefondan ve telefonla konuşmaktan hiç hazzetmediğini de belirtti.