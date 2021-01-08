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HaberlerMagazin Haberleri 'Kızım Maya evde çok sıkıldı'
08.01.2021 - 12:13 |

'Kızım Maya evde çok sıkıldı'

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Dilek Birgen, geçtiğimiz gün oğlu ve kızının yanı sıra sevgilisi Doğuş Aydın'la birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi.

'Kızım Maya evde çok sıkıldı'
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Ailece alışverişe çıktıklarını söyleyen Dilek Birgen, "Bugün biraz da Maya için dışarı çıktık. Malum durumlardan dolayı çocuklar uzun zamandır evde. Hal böyle olunca özellikle de kızım Maya çok sıkıldı. Hem bizim için, hem de çocuklar için bir değişiklik olsun, bir aktivite olsun diye buraya geldik" açıklamasında bulundu.

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