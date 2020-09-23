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23.09.2020 - 12:11 |

Kod Adı: Angel filminin konusu nedir? Kod Adı: Angel oyuncuları kimler?

Kod Adı: Angel filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak.Ric Roman Waugh'un yönetmen koltuğunda oturduğu Kod Adı: Angel filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Kod Adı: Angel filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Kod Adı: Angel filminin konusu nedir? Kod Adı: Angel oyuncuları kimler?
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Yerli ve yabancı filmler televizyonda yayınlanıyor. Kod Adı: Angel, bu akşam televizyonlarda yayınlanacak filmler arasında yer alıyor. Gerard Butler ve Morgan Freeman filmin oyuncu kadrosunda yer bulunuyor. Peki Kod Adı: Angel filmi oyuncuları kimler?

KOD ADI: ANGEL OYUNCULARI

Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick

KOD ADI: ANGEL KONUSU NEDİR?

Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning’in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI’dan kaçmak zorunda kalır.

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