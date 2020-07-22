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22.07.2020 - 19:34 |

Kolonya Cumhuriyeti ne zaman nerede çekildi? İşte Kolonya Cumhuriyeti filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Son dönem Türk sinemasının en sevilen filmleri arasında yer alanKolonya Cumhuriyeti, bugün bir kez daha izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Oldukça eğlenceli konusuyla izleyenleri güldürecek filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Kolonya Cumhuriyeti ne zaman nerede çekildi? İşte Kolonya Cumhuriyeti filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Kolonya Cumhuriyeti filmi bu akşam STAR TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrolünde Çağlar Çorumlu ve Büşra Pekin'in yer aldığı Kolonya Cumhuriyeti filmi ile merak edilenleri bir araya getirdik. 2017 yılında vizyona giren filmde sevilen oyuncular da yer alıyor. İşte Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu...

KOLONYA CUMHURİYETİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kolonya Cumhuriyeti, Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekildi.

KOLONYA CUMHURİYETİ KONUSU

Filmde il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan Peker Mengen, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybeder ve Amerika ile savaşa girer. Ülke sınırlarından atılan 5000 nüfuslu beldede yeni bir cumhuriyet kurmak zorunda kalan Peker Menge, bir yandan Amerika ile uğraşırken bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarını tadıyor ve bu uğurda bir uzaylıdan bile yardım alıyor.

OYUNCULARI KİMLER?

Çağlar Çorumlu Peker Mengen
Büşra Pekin Mualla/Ajan Smith
Mahir İpek Hilmi
Uğur Bilgin Bahtiyar
Ersin Korkut Salih
Gülhan Tekin Macide
Öner Ateş Muhabir Ümit

 

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