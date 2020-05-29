Kolpaçino nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi? Kolpaçino filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?

2009 yapımı Kolpaçino filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Aksiyon ve komedi türündeki Kolpaçino filminin başrolünde başarılı oyuncu Şafak Sezer yer alıyor. İşte Kolpaçino filmi hakkında merak edilenler...



KOLPAÇİNO FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Şafak Sezer / Özgür

Aydemir Akbaş / Dolapdereli Sabri

Ali Çatalbaş / Tayfun

Ebubekir Öztürk / Arif (Ganyotçu)

Serkan Şengül / Şahin

Kemal İnci / Kudret

Ali Sürmeli / Ateş

Hakan Ural / Sırrı

Eriş Akman / Emrullah

Gizem Denizci / Burcu

KOLPAÇİNO BOMBA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kolpaçino filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli mekanlarında yapıldı. Çengelköy'deki malikaneye de set kuruldu.

KOLPAÇİNO BOMBA FİLMİ KONUSU NE?

Her şey Tayfun’un sosyeteye özenip mafya babası olan Ateş Bey’in paralarını araklamasıyla başlar. Fakat kısa zamanda yakalanan Tayfun büyük bir tehdit altına girmiştir. Bir hafta içinde 50 bin dolar getirmesi söylenmiştir. Tayfun’un bu kadar büyük bir meblayı nasıl getireceği konusunda hiçbir fikri yoktur. Aklına mahallenin abisi Sabri Abi (Aydemir Akbaş) gelir ve hemen yanına koşar.

Sabri; alemin duayenlerinden sayılan, her şeyi görmüş yaşamış birisidir. Parayı illegal bir kumarhane açarak toparlama fikrini vermiştir fakat Sabri’nin gidebileceği tüm mekanlar polis tarafından bilindiği için kendisi mekan konusunda yardımcı olamayacaktır.

Tayfun’un yeni ve temiz bir mekan bulmasını ister...

Tayfun, önceden mal sattığı ve aynı zamanda sosyetenin sonradan görme zengin aile çocuğu olan arkadaşı Özgür’ün (Şafak Sezer) yardım edebileceğini düşünür!