Kolpaçino nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi? Kolpaçino filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?
Kolpaçino bu akşam televizyonda olacak. 2009 yapımı komedi filminin ekrana gelmesiyle birlikte film hakkındaki bilgiler de yoğun şekilde aratılmaya başlanacak. Peki büyük bir merakla beklenen Kolpaçino nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte hem bu soruların yanıtları hem de filmin konusu ve başrol oyuncularına dair merak edilenler...
2009 yapımı Kolpaçino filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Aksiyon ve komedi türündeki Kolpaçino filminin başrolünde başarılı oyuncu Şafak Sezer yer alıyor. İşte Kolpaçino filmi hakkında merak edilenler...
KOLPAÇİNO FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Şafak Sezer / Özgür
Aydemir Akbaş / Dolapdereli Sabri
Ali Çatalbaş / Tayfun
Ebubekir Öztürk / Arif (Ganyotçu)
Serkan Şengül / Şahin
Kemal İnci / Kudret
Ali Sürmeli / Ateş
Hakan Ural / Sırrı
Eriş Akman / Emrullah
Gizem Denizci / Burcu
KOLPAÇİNO BOMBA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kolpaçino filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli mekanlarında yapıldı. Çengelköy'deki malikaneye de set kuruldu.
KOLPAÇİNO BOMBA FİLMİ KONUSU NE?
Her şey Tayfun’un sosyeteye özenip mafya babası olan Ateş Bey’in paralarını araklamasıyla başlar. Fakat kısa zamanda yakalanan Tayfun büyük bir tehdit altına girmiştir. Bir hafta içinde 50 bin dolar getirmesi söylenmiştir. Tayfun’un bu kadar büyük bir meblayı nasıl getireceği konusunda hiçbir fikri yoktur. Aklına mahallenin abisi Sabri Abi (Aydemir Akbaş) gelir ve hemen yanına koşar.
Sabri; alemin duayenlerinden sayılan, her şeyi görmüş yaşamış birisidir. Parayı illegal bir kumarhane açarak toparlama fikrini vermiştir fakat Sabri’nin gidebileceği tüm mekanlar polis tarafından bilindiği için kendisi mekan konusunda yardımcı olamayacaktır.
Tayfun’un yeni ve temiz bir mekan bulmasını ister...
Tayfun, önceden mal sattığı ve aynı zamanda sosyetenin sonradan görme zengin aile çocuğu olan arkadaşı Özgür’ün (Şafak Sezer) yardım edebileceğini düşünür!