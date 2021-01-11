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11.01.2021 - 13:23 |

Koronavirüs aşısı olan Alişan: Ben de gönüllüyüm

Alişan, koronavirüs aşısı çalışmaları için gönüllü oldu. Ünlü şarkıcının Covid-19 aşısı olduğunu düşünenler sosyal medyadan tepki gösterince, Alişan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Koronavirüs aşısı olan Alişan: Ben de gönüllüyüm
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Çağla Şıkel'in ardından Alişan da koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Ancak Alişan'ın canlı yayında aşı olması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Bunun üzerine Alişan'dan açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, "Aşılama henüz başlamadı. Ben on binlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak FAZ 3 çalışmasına katıldım. Bir amacım daha vardı. Aşı karşıtlarına aşı olmanın bu illetin tek kurtuluş olduğunu anlatmaktı. Çok şükür amacıma ulaşmışım: Ayrıca aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak." dedi.

Koronavirüs aşısı olan Alişan: Ben de gönüllüyüm

"ÖRNEK OLMAK İSTEDİM"

Alişan, aşı olurken; "Herkes bıktı Covid-19'dan. Bu işin tek çözümü aşıysa ben de bu aşıyı olmak istedim. Bir an önce bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim" ifadelerini kullanmıştı. Gönüllü olan şarkıcı Demet Akalın ise sonuçları uygun olmadığı gerekçesiyle aşı olamamıştı.

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    Cadde Yazarları

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