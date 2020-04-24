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24.04.2020 - 07:00 |

Kötü günleri anlattılar

Koronavirüs tedavisi sona eren Rüştü Reçber, eşi Işıl Reçber’le Şamdan Plus’a konuştu.

Kötü günleri anlattılar

Koronavirüs tedavisi sona eren Rüştü Reçber, eşi Işıl Reçber’le Şamdan Plus’a konuştu. Eski kaleci, “Virüsü nereden ve kimden kaptığıma dair net bir şey söylemek zor... Belirtiler başlayınca hastaneye gittim. Test sonuçları pozitif çıkınca, Sağlık Bakanlığı’nın tedavi prosedürü uygulandı. Doktorlarımız bu savaşın fedakâr kahramanlarıdır” dedi.
Işıl Hanım ise, “Kızım ve ben yurt dışından geldikten sonra evde bile izolasyondaydık. Sosyal medyada haksızlığa uğradım. Eşimin iyileşemeyeceğini düşünmedim. Sağlık çalışanlarına ve kalbi bizimle olan herkese minnettarız” şeklinde konuştu.

Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
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Cadde Yazarları

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