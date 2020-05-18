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18.05.2020 - 20:02 |

Kurtarıcı filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kurtarıcı ne zaman, nerede çekildi?

Kurtarıcı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2015 yılında vizyona giren Kurtarıcı filminin yönetmen koltuğunda Steven C. Miller oturuyor. Peki Kurtarıcı filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilen soruların cevapları...

Kurtarıcı filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kurtarıcı ne zaman, nerede çekildi?
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KURTARICI FİLM KONUSU

Harry Turner babası Leonard gibi CIA için çalışmaktadır. Sahada görev almak için can atar ama sürekli üstleri tarafından reddedilir. Prag kentinde görevlendirilmiştir ve babasının bir arkadaşının himayesindedir. Bir süre sonra Leonard, New Jersey'de başının belaya girdiği bilgisi gelir. Üst yönetim harekete geçer, Harry ekipte olup yardım etmek ister ama yine reddedilir. Harry, uyarılara kulak asmaz ve New Jersey'e gider. Arkasından onu bulması için görevlendirilen kişi ise sürpriz bir isimdir. Filmin yönetmenliğini Steven C. Miller üstlenirken, oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Kellan Lutz ve Gina Carano başı çekiyor.

KURTARICI OYUNCULARI

Bruce Willis
Rolü : Leonard Turner

Kellan Lutz
Rolü : Harry Turner

Steve Coulter
Rolü : Theodore Sitterson

Gina Carano
Rolü : Victoria

Christopher Rob Bowen
Rolü : Agent Nick Purvis

Nick Loeb
Rolü : Vinn

Summer Altice
Rolü : Denise

D.B. Sweeney
Rolü: Ken Robertson

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