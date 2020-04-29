29.04.2020 - 23:30 |
Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 19. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?
ATV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 18. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Bala Hatun'un ölümle burun buruna gelmesi damga vurdu ve ortalık karıştı. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman 19. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?
KURULUŞ OSMAN 19. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aygül ve Burçin’in Prenses Adelfa’yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar’ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar’ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey’in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?
KURULUŞ OSMAN 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
KURULUŞ OSMAN 19. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Kuruluş Osman 19. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...