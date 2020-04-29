Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 19. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 19. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aygül ve Burçin’in Prenses Adelfa’yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar’ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar’ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey’in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



KURULUŞ OSMAN 19. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Kuruluş Osman 19. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...