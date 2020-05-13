Kuruluş Osman 22. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 21. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 21. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aygül’ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. “Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman” diyen Balgay, Osman Bey’i darağacına asarken, oğlu Bahadır’la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor. Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar’ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak? Şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulan Bamsı Bey, hayatta kalabilecek mi? Dündar, Kayı Obası’nda darbe yapıp beyliği alacak mı? Baba evine dönen Bala Hatun, Osman Bey’den vaz mı geçecek? İntikam yemini eden Aygül, Alişar’la evlenecek mi? Kongar, Osman Bey’e yardım edecek mi?

KURULUŞ OSMAN 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Kuruluş Osman 22. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



KURULUŞ OSMAN 21. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Kuruluş Osman 21. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...