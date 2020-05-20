Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 22. son bölüm kesintisiz full tek parça izleme linki yayında mı?
ATV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 22. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Osman Bey ve Alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi damga vurdu ve ortalık karıştı. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman 22. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?
KURULUŞ OSMAN 22. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Geçen bölümde Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı’nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor! Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak? Dündar, Kayı Obası’nda planladığı darbe başarılı olacak mı? Osman Bey ve Alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi ne olacak? Alişar’la evlenen Aygül, Osman Bey’den intikam almak için ne yapacak?
KURULUŞ OSMAN 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
KURULUŞ OSMAN 22. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Kuruluş Osman 22. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...