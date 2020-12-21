Kuruluş Osman Dündar Bey tarihte kimdir? Dündar karakterini canlandıran Ragıp Savaş nereli, kaç yaşında?

Birçok farklı kaynakta ölüm şekli başka anlatılmıştır. Dündar Bey'i oynayan Ragıp Savaş ise tiyatrocu, dizi ve film oyuncusudur. İzmit'te doğan oyuncu, Neredesin Firuze gibi başarılı yapımlarda boy gösterdi. Son dönemde de Kuruluş Osman dizisindeki Dündar Bey karakteri ile ilgi görüyor. Peki, Ragıp Savaş kimdir?

DÜNDAR BEY KİMDİR?

Dündar Bey, 1210 veya 1212 - tarihinde dünyaya geldi. Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcası.

Dündar Bey'in öldürülmesi birçok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Neşrî'de geçen rivayete göre; Bilecik tekfurunun eğlencesine katılan Osman Gazi, tekfur elini öptürmek isteyince tekfurun elini öpmek zorunda kalmış ve bundan ötürü onuru kırılmış. Bu onur kırıcı davranışı unutmayan Osman Gazi beyliğin başına geçince tekfurdan intikam almak istemiş ve tekfura karşı sefere girişmiş. Dündar Bey ise bu sefere karşı çıkarak "Germiyanoğulları ve etraftaki kafirler zaten düşman ve bu tekfuru da bize düşman edeceksin, yaşayacak yerimiz kalmayacak" demesi üzerine Osman Gazi, Dündar Bey'e yayının tahtası ile vurarak öldürmüştür.

Son dönem Osmanlı tarihçilerinden Hayrullah Efendi ise olayı şöyle anlatmıştır: Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilmeyerek Dündar Bey'in öldürüldüğü belirtilir.

RAGIP SAVAŞ KİMDİR?

Savaş, 24 Ekim 1966, İzmit'te dünyaya geldi. 1972-1977 yıllarında İsmet İnönü İlkokulu’nda okudu. 1977-1980 yıllarında Merkez Ortaokulu’na gitti. 1980-1983'te İzmit Lisesi’nde öğrenim gördü ve İzmit Lisesi’nden mezun oldu. 1983 yılında İzmit’te amatör olarak sürdürdüğü voleybol hayatını, Eczacıbaşı SK’ne transfer olarak profesyonel olarak sürdürmeye başladı. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. 1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye’nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda profesyonel sanat yaşamına başladı ve genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

İlk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin’in yazdığı Ahmet Gülhan’ın yönettiği “Demokrasi Gemisi”dir. Aynı sezon Nâzım Hikmet’in yazıp Kenan Işık’ın yönettiği “İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?” adlı oyunda başrol alarak Petrof’u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde 5 ödüle layık görülmüştür. Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol almıştır. Dünyanın en önemli tiyatrolarından biri olan Gürcistan Rustaveli Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni ve dünya çapında üne ve başarıya sahip yönetmen Robert Sturua ile Sofoklers’in Antigonesi’nde Kreon rolünü oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde birçok ödül almıştır.

Aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği’ne vekaleten atanmıştır, halen bu görevini sürdürmektedir. 2004 yılında sinema kariyerine “Neredesin Firuze” adlı filmle adım atmıştır. Özel televizyon kanallarında da çeşitli dizilerde rol almaktadır.