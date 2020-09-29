Kuruluş Osman fragman - Cüneyt Arkın rolü | Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz sezon Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu hakkında büyük merak başladı. Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı ve "Bir devlet kuracağız, ilelebet payidar olacak!" cümlesi yankılandı. İzleyenleri adeta tüyleri ürperdi...Peki Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Kuruluş Osman yeni sezon yayın tarihi belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KURULUŞ OSMAN FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

CÜNEYT ARKIN KURULUŞ OSMAN'DA

Yıllar sonra Kuruluş Osman dizisiyle setlere dönen usta oyuncu Cüneyt Arkın, ilk çekim günü sonunda çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Kuruluş Osman çekimlerinde yorgun düşen usta oyuncu, set dönüşü eşi Betül Arkın ile araçta uyuyakaldı. Cüneyt Arkın o anlarda çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından "Yorulmuşuz sanırım ilk gün. Kuruluş Osman set dönüşü" notuyla paylaştı.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit

Nurettin Sönmez

Ayşegül Günay

Didem Balçın

Tamer Yiğit

Tuğrul Çetiner