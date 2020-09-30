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30.09.2020 - 16:30 |

ATV yayın akışı 30 Eylül Çarşamba | ATV'de bugün neler var?

ATV yayın akışı merakla araştırılıyor. ATV kanalında bugün hangi programlar, diziler, filmler ekrana gelecek? 30 Eylül 2020 Çarşamba gününe ait ATV yayın akışını haberimizde derledik. İşte ATV kanalı hakkında bilgi almak isteyenler için dizi, film, programların yayın saatleri...

ATV yayın akışı 30 Eylül Çarşamba | ATV'de bugün neler var?
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Haftanın 7 günü düzenli olarak yayınlanan ATV yayın akışı bugün de araştırılmaya devam ediyor. Gün gün ve saat saat merak konusu olan ATV kanalında bugün hangi yapımlar izleyici karşısına çıkacak? Geçtiğimiz yıla damga vuran Kuruluş Osman dizisi bugün ATV yayın akışında yer alıyor mu? İşte ATV yayın akışı 30 Eylül 2020 Çarşamba...

ATV YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL ÇARŞAMBA

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ölümcül Makineler - Yabancı sinema

00:20 Banliyö 13: Ultimatom - Yabancı sinema

03:10 Kırgın Çiçekler (Tekrar)

05:40 Bir Zamanlar Çukurova (Tekrar)

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