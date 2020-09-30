30.09.2020 - 16:30 |
ATV yayın akışı 30 Eylül Çarşamba | ATV'de bugün neler var?
ATV yayın akışı merakla araştırılıyor. ATV kanalında bugün hangi programlar, diziler, filmler ekrana gelecek? 30 Eylül 2020 Çarşamba gününe ait ATV yayın akışını haberimizde derledik. İşte ATV kanalı hakkında bilgi almak isteyenler için dizi, film, programların yayın saatleri...
Haftanın 7 günü düzenli olarak yayınlanan ATV yayın akışı bugün de araştırılmaya devam ediyor. Gün gün ve saat saat merak konusu olan ATV kanalında bugün hangi yapımlar izleyici karşısına çıkacak? Geçtiğimiz yıla damga vuran Kuruluş Osman dizisi bugün ATV yayın akışında yer alıyor mu? İşte ATV yayın akışı 30 Eylül 2020 Çarşamba...
ATV YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL ÇARŞAMBA
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ölümcül Makineler - Yabancı sinema
00:20 Banliyö 13: Ultimatom - Yabancı sinema
03:10 Kırgın Çiçekler (Tekrar)
05:40 Bir Zamanlar Çukurova (Tekrar)