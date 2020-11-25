Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman 35. bölüm fragman izle
Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman2ın oyuncuları kimler? Bu akşam dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler Kuruluş Osman fragmanı izle aramasından araştırmaya başladı. İşte Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı ve dizi hakkında merak edilenler...
Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman 35. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'da ATV'de ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı, oyuncuları ve özeti...
KURULUŞ OSMAN 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir. Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Burak Özçivit: Osman
Nurettin Sönmez: Bamsı
Ragıp Savaş: Dündar
Emre Basalak: Gündüz
Özge Törer: Bala Hatun
Buse Arslan Akdeniz: Aygül
Açelya Özcan: Ayşe Hatun
Yiğit Uçan: Boran
Burak Çelik: Kongar
Çağrı Şensoy: Cerkutay
Celal Al: Abdurrahman
Tolga Akkaya: Dumrul
Atilla Güzel: Ayaz
Yeşim Ceren Bozoğlu: Hazal Hatun
Erkan Avcı: Nikola
Seçkin Özdemir: Flatyos
Ahmet Yenilmez: Demirci Davud
Cüneyt Arkın: Aksaçlı
Tamer Yiğit: Ertuğrul Bey
Seray Kaya: Lena
Emin Gürsoy: Kumral Abdal