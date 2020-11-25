Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman 35. bölüm fragman izle

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman 35. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'da ATV'de ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı, oyuncuları ve özeti...

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir. Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit: Osman

Nurettin Sönmez: Bamsı

Ragıp Savaş: Dündar

Emre Basalak: Gündüz

Özge Törer: Bala Hatun

Buse Arslan Akdeniz: Aygül

Açelya Özcan: Ayşe Hatun

Yiğit Uçan: Boran

Burak Çelik: Kongar

Çağrı Şensoy: Cerkutay

Celal Al: Abdurrahman

Tolga Akkaya: Dumrul

Atilla Güzel: Ayaz

Yeşim Ceren Bozoğlu: Hazal Hatun

Erkan Avcı: Nikola

Seçkin Özdemir: Flatyos

Ahmet Yenilmez: Demirci Davud

Cüneyt Arkın: Aksaçlı

Tamer Yiğit: Ertuğrul Bey

Seray Kaya: Lena

Emin Gürsoy: Kumral Abdal