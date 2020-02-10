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HaberlerMagazin Haberleri Kuruluş Osman'a flaş transfer!
10.02.2020 - 12:49 |

Kuruluş Osman'a flaş transfer!

ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı.

Kuruluş Osman'a flaş transfer!

Diriliş sersinin devamı niteliğinde izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisi; Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Ayşegül Günay gibi oyuncuların yer aldığı güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; adı bu sezon 'Yeni Hayat' ve 'Zümrüanka' gibi projelerde de geçen Yurdaer Okur, 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı. 

Kurduğu tiyatroyla da adından söz ettiren Okur, reyting rekortmeni dizide 'Moğol komutanı' rolüne hayat verecek.

Kuruluş Osmana flaş transfer

    10 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni10 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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