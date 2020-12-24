24.12.2020 - 11:02 |
'Kuruluş Osman'da flaş ayrılık! Tamer Yiğit veda etti
ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisi dün 39. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Ertuğrul Bey yaşamını yitirdi. Böylece Eruğrul Bey'e hayat veren usta oyuncu Tamer Yiğit de diziye veda etti.
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı 'Kuruluş Osman'ın 23 Aralık akşamı yayınlanan yeni bölümünde bir ayrılık yaşandı.
Dizide, Ertuğrul Bey'in yaşamını yitirmesi obayı yasa boğdu. Osman Bey gözyaşlarına boğulurken, finalde ise Ertuğrul Bey için obada cenaze töreni düzenlendi.
Böylece dizide 'Ertuğrul Bey' rolünü canlandıran usta oyuncu Tamer Yiğit veda etti.