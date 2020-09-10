Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları...
2019 yılında yayın hayatına başlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yönetmenliğini ve senaristliğini Ersoy Güler üstelniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda pek çok isim yer alıyor. İşte Kuzey Yıldızı oyuncuları...
Kuzey Yıldızı dizisinin 2.sezonu geçtiğimiz günlerde izleyicilerle buluşmaya başladı.İsmail Demirci, Aslıhan Güner ve Zeynep Kankonde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Peki Kuzey Yıldızı Aşk oyuncular kimler?Kuzey Yıldızı dizisinin 2.sezonu geçtiğimiz günlerde izleyicilerle buluşmaya başladı.İsmail Demirci, Aslıhan Güner ve Zeynep Kankonde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Peki Kuzey Yıldızı Aşk oyuncular kimler?
KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI
İsmail Demirci
Aslıhan Güner
Toygan Avanoğlu
Zeynep Kankonde
Cezmi Baskın
Hüseyin Soysalan
Uğur Demirpehlivan
Ferda Kaynar
Merve Şen
Gizem Güneş
Aslıhan Kapanşahin
Berfin Nilsu Aktaş
Ecem Çalhan
Burak Can
Özgün Karaman
Mert Yavuzcan
İnan Yılmaz
Emrah Özdilek
Can Kızıltuğ
Korcan Kol
Şükrü Üçüncü
Zeynep Koltuk
Salih Yıldız
Gülşah Tosun
Melis Sabah
Ekin Su
ASLIHAN GÜNER (YILDIZ KADIOĞLU)
Aslıhan Güner, 1987 yılında doğdu. Türk oyuncu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.
İSMAİL DEMİRCİ (KUZEY MOLLAOĞLU)
İsmail Demirci 13 Kasım 1984 Ankara doğdu. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınmıştır.