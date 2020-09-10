MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları...
10.09.2020 - 12:53 |

Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları...

2019 yılında yayın hayatına başlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yönetmenliğini ve senaristliğini Ersoy Güler üstelniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda pek çok isim yer alıyor. İşte Kuzey Yıldızı oyuncuları...

Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları...
ABONE OL

Kuzey Yıldızı dizisinin 2.sezonu geçtiğimiz günlerde izleyicilerle buluşmaya başladı.İsmail Demirci, Aslıhan Güner ve Zeynep Kankonde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Peki Kuzey Yıldızı Aşk oyuncular kimler?Kuzey Yıldızı dizisinin 2.sezonu geçtiğimiz günlerde izleyicilerle buluşmaya başladı.İsmail Demirci, Aslıhan Güner ve Zeynep Kankonde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Peki Kuzey Yıldızı Aşk oyuncular kimler?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI

İsmail Demirci

Aslıhan Güner

Toygan Avanoğlu

Zeynep Kankonde

Cezmi Baskın

Hüseyin Soysalan

Uğur Demirpehlivan

Ferda Kaynar

Merve Şen

Gizem Güneş

Aslıhan Kapanşahin

Berfin Nilsu Aktaş

Ecem Çalhan

Burak Can

Özgün Karaman

Mert Yavuzcan

İnan Yılmaz

Emrah Özdilek

Can Kızıltuğ

Korcan Kol

Şükrü Üçüncü

Zeynep Koltuk

Salih Yıldız

Gülşah Tosun

Melis Sabah

Ekin Su

ASLIHAN GÜNER (YILDIZ KADIOĞLU)

Aslıhan Güner,  1987 yılında doğdu. Türk oyuncu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

İSMAİL DEMİRCİ (KUZEY MOLLAOĞLU)

İsmail Demirci 13 Kasım 1984 Ankara doğdu. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınmıştır.

Nusret Gökçe'den altın tozlu cappuccino!Ünlü etçi Nusret Gökçe, altın tozlu etten sonra altın tozlu cappuccino da üretmeye başladı. Ünlü işletmeci, altın tozu katılmış cappuccino'sunu da ilk kendisi denedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Damla Ersubaşı'na corona virüs engeli

Damla Ersubaşı'na corona virüs engeli

'Fiyatta anlaşırsak olabilir' esprisi

'Fiyatta anlaşırsak olabilir' esprisi

'Kuruluş Osman' yeni sezon fragmanı yayınlandı

'Kuruluş Osman' yeni sezon fragmanı yayınlandı

Atiye 2.sezonu yayınlandı! Atiye nasıl izlenir, oyuncuları kimler?

Atiye 2.sezonu yayınlandı! Atiye nasıl izlenir, oyuncuları kimler?

Sıradaki Haber