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03.02.2020 - 17:36 |

Larissa Gacemer'dan eşine romantik doğum günü kutlaması

Eşi Burak Gacemer ile mutlu anlarını sık sık Instagram hesabında paylaşan Brezilyalı model Larissa Gacemer, eşinin doğum gününü "Seni çok seviyorum" diyerek kutladı.

Larissa Gacemer'dan eşine romantik doğum günü kutlaması

2011 yılında Burak Gacemer ile nikah masasına oturan ve 2017 yılında Türk vatandaşı olan Larissa Gacemer, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Sosyal medya hesabında 2.4 milyon takipçisi olan Brezilyalı model, eşiyle olan pozlarını da sık sık yayınlarken, son gönderisinde adeta aşka geldi. 

Gacemer, önceki gün 39 yaşına basan eşinin yeni yaşını, birbirlerine sarıldıkları romantik bir pozu yayınlayarak, "Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni çok seviyorum" dedi.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa, çok sayıda tebrik yorumu geldi.

Larissa Gacemerdan eşine romantik doğum günü kutlaması

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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Cadde Yazarları

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