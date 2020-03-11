Laz Ziya'nın kızı: Meğerse babam ölmüş

Böyle bir efsanenin kızı olmak muhteşem bir duygu diyen İrem Betil, babasını kaybettiği anı anlatırken adeta yeniden yaşadı.

“BABAMI UYANDIRMAYAYIM DEDİM, MEĞER BABAM ÖLMÜŞ…”

Betil; “Yalova’daki evimizdeydik biz… Bayram tatili için… Sabah kalktım, kahvaltı hazırlayacağız, dedim ki, babam rahat rahat uyusun, O’nu uyandırmayayım dedim. Rahatsız etmeyeyim dedim… Meğerse babam ölmüş! Kalp krizi geçirmiş gece yatağında…Ve biz babaya aşık iki kızız (kardeşi Senem Betil’den söz ediyor.) diyor ve o anları anlatırken sözcükler boğazında düğümleniyor." dedi.







