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11.03.2020 - 17:54 |

Laz Ziya'nın kızı: Meğerse babam ölmüş

Türkiye onu Laz Ziya rolüyle tanıdı… Efsane dizi Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil’in oyuncu kızı İrem Betil, babasını kaybettikten sonra yaşadığı acıyı anlattı.

Laz Ziya'nın kızı: Meğerse babam ölmüş

Böyle bir efsanenin kızı olmak muhteşem bir duygu diyen İrem Betil, babasını kaybettiği anı anlatırken adeta yeniden yaşadı. 

“BABAMI UYANDIRMAYAYIM DEDİM, MEĞER BABAM ÖLMÜŞ…”

Betil; “Yalova’daki evimizdeydik biz… Bayram tatili için… Sabah kalktım, kahvaltı hazırlayacağız, dedim ki, babam rahat rahat uyusun, O’nu uyandırmayayım dedim. Rahatsız etmeyeyim dedim… Meğerse babam ölmüş! Kalp krizi geçirmiş gece yatağında…Ve biz babaya aşık iki kızız (kardeşi Senem Betil’den söz ediyor.) diyor ve o anları anlatırken sözcükler boğazında düğümleniyor." dedi.  

Laz Ziyanın kızı: Meğerse babam ölmüş
Laz Ziyanın kızı: Meğerse babam ölmüş



 

Magazin Haberleri Bülteni (10 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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