Mahkemeden Melis Gürsoy'a ret

Galatasaray’ın eski başkanı Ergun Gürsoy’un oğlu Ali Gürsoy ve Melis Gürsoy, 12 yıllık evliliklerini noktalama kararı almıştı. Melis Gürsoy’un boşanma aşamasındayken eşinin peşine dedektif taktığına dair haberler çıkmıştı. Gürsoy, bu haberlere gizlilik ve yayın yasağı verilmesi için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu.

Dilekçede ikilinin evliliklerinden iki çocuğunun olduğu belirtilmiş ve “Tarafların evlilik birliği içerisindeki sorunların basına yansıması halinde gerek kendilerinin, gerekse çocuklarının ve ailelerinin yaşayacağı üzüntü ve itibar kaybı telafi edilemeyecektir. Melis Gürsoy, bu konu hakkında son derece hassas davranmasına rağmen basında yer alan haberler nedeniyle özel hayatın gizliliği ihlal edilmiştir. Gürsoy’u kamuoyu önünde itibarsızlaştırmak arzusunda olan kişiler bu eylemleriyle kişilik haklarına da ağır saldırıda bulunmaktadır” denildi.

Hürriyet'in haberine göre; mahkeme, Melis Gürsoy’un bu talebini Aile Mahkemesi’nin görevi alanında olmadığı gerekçesiyle reddetti.