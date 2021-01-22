Mahmut Tuncer’in popçu kızı Gizem Tuncer 40 kilo verdi

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in popçu kızı Gizem Tuncer, yeni bir single hazırladı. Albüm çalışmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Gizem Tuncer’in yeni imajı görenleri şaşırttı.

90 KİLODAN 50'YE

90 kilodan 50’ye düşen Tuncer, yeni görüntüsünden mutlu. ‘Tabu’nun klip çekimi için fazla kilolarından kurtulmak isteyen Gizem, bir ay boyunca günde üç öğün yumurta yediğini ve her gün 1 saat koştuğunu belirterek ¨Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere her öğünde sadece 5 yumurta yiyip bolca spor yaparak son bir ayda 10 kilo verdim¨ diye konuştu.

29 yaşındaki Gizem Tuncer geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda hakkında merak edilenleri böyle anlatmıştı:

“Konservatuvar mezunuyum, lisede oyunculuk eğitimi de aldım. Babamla sahneye çıkıyordum zaten. Bu gen babamdan geçmiş, hiçbir zaman avukat olmayı hayal etmedim. Bir şekilde sanatla ilgilenecektim.”

“40 kilo verdim, 90 kilodan 50'ye düştüm. Şeyda Coşkun ile çalıştım. Duygusal yiyiciydim. Sıkıntı yaşadığımda ne varsa yiyordum. Buzdolabıyla sosyalleşiyordum. Restoranda tıka basa yiyordum, başka şeyler yiyebilmek için kusuyordum, yeniden sipariş veriyordum. Babam çok üzülüyordu.”

“Mağazada etek deniyordum. Kapanmadı ve cart diye yırtıldı. Denize giremezsin, şort giyemezsin. Bir kadın için çok incitici. Annemi aradım, "Çok çirkinim, hiç kimsem yok gibi hissediyorum" diye ciğerim sökülene kadar ağladım.”

“Başlarda zordu. Beş lahmacun yiyen kızın önüne dört köfte koyunca doyar mı? İlk hafta açlıktan ağladım. Şeyda'nın (Coşkun) hırsı bana da geçti. Ona şişmanken giydiğim bir gömleği yolladım, üzerine "Artık giyemiyorum" yazarak.”

'EN AZ BABAM KADAR KIROYUM' SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU!

“Lahmacuna, halaya bayılırım. Doğu benim genlerimde. Siz hiç eline mendil tutuşturulunca "Hayır tatlım ben almayım" diyen gördünüz mü? Bu algıyı kim çıkarmış bilmiyorum ama hepimizin kökü bu. Bunları yapmak kıroluksa, en az babam kadar kıroyum!”

“Gururla taşıdığım bir soyadım var. Babasının parasıyla bir yere geldi diyemezler, o kadar milyoner değiliz. Saygın bir adamın kızı olarak baktılar ama dezavantajı da oldu. Önyargılar hep var ama ciddiye almıyorum.”