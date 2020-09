Maisie Williams: Reddedilmeyi şimdi öğreniyorum

Maisie Williams, "Game of Thrones katıldığım ikinci seçmeydi ve kariyerim onunla başladı. Her zaman rekabet vardır ve neler yaptığınızın bir önemi yoktur, her zaman rolleri kaybedeceksiniz. Endüstri reddetmek üzerine kurulu. Bunu kesinlikle şimdi öğreniyorum" dedi.

23 yaşındaki oyuncu, "Reddedilmenin üstesinden gelmek ve bunu kişisel bir şey olarak görmemek... Ancak 'hayır' denmesini öğrenmek gerçekten zor" ifadelerini kullandı.