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04.03.2020 - 07:00 |

Malikanesine alıcı arıyor

Anthony Hopkins, Malibu’da Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan ve 2018’de çıkan yangında hafif hasar gören malikanesini 11.5 milyon dolar’a (yaklaşık 70 milyon 915 bin TL) satışa çıkardı.

Malikanesine alıcı arıyor

Anthony Hopkins, Malibu’da Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan ve 2018’de çıkan yangında hafif hasar gören malikanesini 11.5 milyon dolar’a (yaklaşık 70 milyon 915 bin TL) satışa çıkardı. Fox Business’ın haberine göre Cape Cod stilindeki ev, 1958 yılında inşa edildi. Beş yatak odası, saunası, havuzu, garajı ve müştemilatı bulunan malikane için 2001’de 3.8 milyon dolar’ı gözden çıkaran 82 yaşındaki aktör, şu sıralar Los Angeles’tan ev bakıyor.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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