06.09.2020 - 21:18 |
Maria ile Mustafa oyuncuları kimler, konusu nedir? Mari ile Mustafa dizisi nerede çekiliyor?
Maria ile Mustafa bugün yayı hayatına başladı. İlk bölümü ile izleyicilerle buluşan Maria ile Mustafa dizisinin konusu ve oyuncuları merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Maria ile Mustafa oyuncuları...Peki Maria ile Mustafa konusu nedir?
Maria ile Mustafa dizisi bugün ilk ölümü ile ekranlara geliyor. Faruk Teber'in yönetmenliğini yaptığı Maria ile Mustafa dizisinin seryosunu ise Birol Elginöz yazıyor. Jessica May ve Hilmi Cem İntepe dizinin başrolünde yer alıyor.
MARİA İLE MUSTAFA KONUSU NEDİR?
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi; bu aşk içindeki gerilimi, imkansızlığı ve ikilinin yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.
MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI
Hilmi Cem İntepe
Jessica May
Tamer Levent
Alpay Atalan
Ezgi Çelik
Haki Biçici
Zeynep Gülmez
Tuğba Tutuğ
MARİA İLE MUSTAFA NEREDE ÇEKİLİYOR?
Maria ile Mustafa dizisi Nevşehir, Ürgüp, Göreme ve Kapadokya'da çekiliyor.
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