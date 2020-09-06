Maria ile Mustafa oyuncuları kimler, konusu nedir? Mari ile Mustafa dizisi nerede çekiliyor?

Maria ile Mustafa dizisi bugün ilk ölümü ile ekranlara geliyor. Faruk Teber'in yönetmenliğini yaptığı Maria ile Mustafa dizisinin seryosunu ise Birol Elginöz yazıyor. Jessica May ve Hilmi Cem İntepe dizinin başrolünde yer alıyor.

MARİA İLE MUSTAFA KONUSU NEDİR?

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi; bu aşk içindeki gerilimi, imkansızlığı ve ikilinin yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI

Hilmi Cem İntepe

Jessica May

Tamer Levent

Alpay Atalan

Ezgi Çelik

Haki Biçici

Zeynep Gülmez

Tuğba Tutuğ

MARİA İLE MUSTAFA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Maria ile Mustafa dizisi Nevşehir, Ürgüp, Göreme ve Kapadokya'da çekiliyor.