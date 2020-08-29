29.08.2020 - 12:38 |
'Maria ile Mustafa'nın afişi yayınlandı
Yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent’in paylaştığı Maria ile Mustafa’nın ilk afişi yayınlandı.
Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, Maria ile Mustafa’nın yönetmen koltuğunda ise usta isim Faruk Teber oturuyor. Maria ile Mustafa yakında ATV'de yayınlanmaya başlayacak.
Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.