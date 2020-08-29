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HaberlerMagazin Haberleri 'Maria ile Mustafa'nın afişi yayınlandı
29.08.2020 - 12:38 |

'Maria ile Mustafa'nın afişi yayınlandı

Yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent’in paylaştığı Maria ile Mustafa’nın ilk afişi yayınlandı.

'Maria ile Mustafa'nın afişi yayınlandı
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Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, Maria ile Mustafa’nın yönetmen koltuğunda ise usta isim Faruk Teber oturuyor. Maria ile Mustafa yakında ATV'de yayınlanmaya başlayacak.

Maria ile Mustafanın afişi yayınlandı

Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.
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Cadde Yazarları

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