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18.12.2020 - 14:50 |

Maria Sharapova ile Alexander Gilkes evleniyor

Beş kez Grand Slam şampiyonu olan Rus tenisçi Maria Sharapova, sosyal medya hesabından uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Alexander Gilkes'ten evlilik teklifi aldığını duyurdu.

Maria Sharapova ile Alexander Gilkes evleniyor
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Geçtiğimiz şubat ayında tenis kortlarına veda ettiğini açıklayan Maria Sharapova, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Alexander Gilkes ile hayatını birleştirmeye karar verdi. Sharapova, mutlu haberi Instagram paylaşımıyla duyurdu.

Gilkes'ten evlenme teklifi alan 33 yaşındaki Rus tenisçi, "Tanıştığımız ilk günden itibaren 'Evet' dedim. Bu bizim küçük sırrımız değil mi Glikes?" ifadelerini kullandı.

Alexander Gilkes de sevgilisi ise çekilen karesine, "Evet diyerek beni çok çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar seni sevmek için sabırsızlanıyorum" notunu yazdı.

Maria Sharapova ile Alexander Gilkes evleniyor

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Cadde Yazarları

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