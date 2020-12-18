Maria Sharapova ile Alexander Gilkes evleniyor

Geçtiğimiz şubat ayında tenis kortlarına veda ettiğini açıklayan Maria Sharapova, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Alexander Gilkes ile hayatını birleştirmeye karar verdi. Sharapova, mutlu haberi Instagram paylaşımıyla duyurdu.

Gilkes'ten evlenme teklifi alan 33 yaşındaki Rus tenisçi, "Tanıştığımız ilk günden itibaren 'Evet' dedim. Bu bizim küçük sırrımız değil mi Glikes?" ifadelerini kullandı.

Alexander Gilkes de sevgilisi ise çekilen karesine, "Evet diyerek beni çok çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar seni sevmek için sabırsızlanıyorum" notunu yazdı.