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HaberlerMagazin Haberleri Marianne Faithfull corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!
05.04.2020 - 12:07 |

Marianne Faithfull corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!

Şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithful, corona virüse yakalandı. 74 yaşındaki Faithfull’un menajeri gelişmeyi doğrularken; şarkıcının eski eşi, “Güçlükle konuşabiliyor” dedi.

Marianne Faithfull corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!

Marianne Faithfull, soğuk algınlığı şikayetiyle geçtiğimiz pazartesi günü hastaneye gitti. Sağlık merkezinde kendisine yapılan corona virüsü testinin sonucunun pozitif çıkması ve zatürre başlangıcı tespit edilmesi üzerine sanatçı, gözetim altına alındı.

74 yaşındaki Faithfull’un menajeri Francois Ravard, ünlü ismin sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada Faithfull’un tedaviye olumlu yanıt verdiği de belirtildi.

Faithfull’un eski eşi John Dunbar ise ünlü şarkıcının “güçlükle konuşabildiğini” söyledi.

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