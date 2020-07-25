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25.07.2020 - 07:00 |

Maskeli alışveriş

Normalleşme süreciyle birlikte sosyalleşen ünlü isimler, kurallar dahilinde sezon alışverişine çıktı.

Maskeli alışveriş
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Önceki gün bir AVM’de görüntülenen Nazlı Kayı, Zehra Çilingiroğlu ve Mert Fırat, maskeleriyle mağazaları gezdi. Gazetecilerle de sohbet eden tanınmış simalar, tedbiri elden bırakmadı.

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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