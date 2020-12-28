MasterChef 1. finalist kim oldu? 28 Aralık MasterChef en yüksek puanı kim aldı?

MasterChef Türkiye pazar akşamı eleme gecesinde Özgül yarışmaya veda eden isim oldu. Ardından yarışmanın ilk üçü de belirlendi. Finale az bir zaman kala Serhat, Emir ve Barbaros final öncesi ilk finalist olmak için üç farklı tabağı jüriye sundu. TV8'in başarılı yarışması pazartesi akşamı ilk finalistini çıkaracak. İşte, 28 Aralık MasterChef detayları...

MASTERCHEF BİRİNCİ FİNALİST KİMDİR?

Ekranların en sevilen ve çok izlenen yarışması MasterChef, Özgül'ün yarışmadan ayrılmasının akabinde final için geri sayıma başladı. Son üç ise 1. finalist olmak için yarıştı. Ancak şu an finale giden ilk yarışmacı belirlenmedi.

EN YÜKSEK PUANI KİM ALDI?

Üç farklı yemek çıkaran yarışmacıların tadımlarının ardından finalin adı açıklanmış olacak. İlk yaratıcılık tabağından Serhat 23, Barbaros 19 ve Emir de 20 puan aldı.