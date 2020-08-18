MasterChef 2020 yarışmacıları | MasterChef Türkiye yarışmacıları 16 kişilik ana kadro

Yeni sezon bölümleri ile ekrana gelen MasterChef Türkiye'de yarışlar başlıyor. 16 kişilik ana kadronun belirlendiği MasterChef Türkiye artık çok daha heyecanlı. Dün yayınlanan bölümde mavi ve kırmızı takımlar belli oldu. Hangi takım bu akşam başarılı olacak? İşte MasterChef 2020 yarışmacıları...

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Tanya'nın takımında; Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Özgül ve Emir yer alıyor.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Ayyüce'nin kaptan olduğu kırmızı takımda; Serhat, Duygu, Barbaros, Uğur, Furkan, Sedat, Celal bulunuyor.

MASTERCHEF 2020 YARIŞMACILARI

SERHAT DOĞRAMACI

Aşçı olan Serhat Doğramacı, 23 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Serhat, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti. Serhat Doğramacı final turunda ilk 16’ya girmeye hak kazanan ilk isim olmuştu.

DUYGU ACARSOY

35 yaşında olan Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim olmuştu.

ÖZGÜL COŞAR

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Özgül Coşar, 36 yaşında ve gıda mühendisi. Kızının teşvikiyle yarışmaya katılan Özgül Coşar, iki çocuk sahibi . Çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti.

EMİR ELİDEMİR

Aslen İzmirli olan Emir Elidemir, 1994 yılında dünyaya geldi. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olan Emir Elidemir, lisansını Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamladı. Florida ve Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini dünyaca ünlü Michelin yıldızlı restoranında gerçekleştirdi.

AYYÜCE KAMİT

Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslen Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.

SEDAT TUNCER

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında olan Sedat Tuncer 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılan yarışmacı aslen Kastamonulu. 13 yıldır mesleğin içerisinde bulunan Tuncer, bir catering firmasında aşçılık yapıyor. Sedat Tuncer; Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı konusunda da kendisine güvendiğini söyledi.

ESRA TOKELLİ

MasterChef 2020’nin aşçı yarışmacılarından Esra Tokelli, 41 yaşında. Daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.

FURKAN YALÇIN

MasterChef 2020 seçmelerine katılan Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi.

BARBAROS YOLOĞLU

Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi.

TANYA KİLİTKAYALI

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Kilitkayalı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesinde yöresel tatları hazırlıyor.

BERK İLTER

20 yaşında olan Berk İlter aşçı ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Tokat'lı olan Berk 13 yaşından beri mutfakta yer alıyor.

ERAY AKSUNGUR

Eray Aksungur, Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamış.

UĞUR YILMAZ DENİZ

Yarışmaya Antalya'dan katılan Uğur Yılmaz Deniz, aşçı ve 26 yaşında. Deniz, ilk turda şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma ile yarışmaya katılmıştı.

CELAL SARIGÜL

Celal Sarıgül, 26 yaşında. Aşçı. Kıbrıs'ta Mutfak Sanatları okuyan Celal Sarıgül, yarışmaya da Kıbrıs'tan katılıyor. Oteller ve restoranlarda altı senedir aşçılık yaptığını söyledi. MasterChef'in hayali olduğunu ve buraya kalıcı olmak için geldiğini de söyledi.

GÜLŞAH SUNA

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Gülşah Suna 28 yaşında. At antrenörü olan Gülşah geçen sezonda da MasterChef’e katılmıştı.