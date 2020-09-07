MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Masterchef Arem kimdir, kaç yaşında? Masterchef Arem Yüce nereli, ne iş yapıyor?
07.09.2020 - 19:55 |

Masterchef Arem kimdir, kaç yaşında? Masterchef Arem Yüce nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef Arem'in yaşamı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Masterchef Türkiye'de en son elenen isim Gülşah oldu. Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında Gülşah'ın yerine gelen ismin Arem Yüce olduğu görülüyor. Peki Masterchef Arem kimdir?

Masterchef Arem kimdir, kaç yaşında? Masterchef Arem Yüce nereli, ne iş yapıyor?
ABONE OL

Masterchef Arem, yarışmaya yedek olarak katılan isimler arasında yer aldı. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin bugün yayınlancak olan bölümünde Arem Yüce ana kadroda yarışma başlıyor. Masterchef Arem'in hayatı ise merak konusu. Peki Masterchef Arem kimdir, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF AREM KİMDİR?

Masterchef Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmeci. Aslen Diyarbakırlı. Yemek yapmak benim için bir tutku diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok seviyormuş. Bugün yapacağı yemeğin adı ise “Kuzuların Sessizliği”. Standartların dışına çıkmayı sevdiğini ve yemeklere kendi yorumunu kattığını söyledi. Aşçılık mesleğinde eksiklerini MasterChef Türkiye’de tamamlamaya geldiğini belirtti. MasterChef Türkiye’de on altı yarışmacı arasına girerse finale kalacağını iddia etti. Yaptığı yemeklerin tadına bakan kişilerin kendisini MasterChef’e katılmaya teşvik ettiğini belirtti.

    Hanife Gürdal: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım!Katıldığı evlilik programıyla şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla 'Kocamla vakit geçirmekten çok sıkıldım' diyerek kadın takipçilerine seslendi.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dağhan Külegeç 'Güldür Güldür' ekibinde

    Dağhan Külegeç 'Güldür Güldür' ekibinde

    Çukur 4. sezon 1. bölümü ile başlıyor! Çukur 94. yeni bölümde neler olacak?

    Çukur 4. sezon 1. bölümü ile başlıyor! Çukur 94. yeni bölümde neler olacak?

    Eski sevgilisinden Naomi Campbell’a 3 milyon dolarlık alacak davası

    Eski sevgilisinden Naomi Campbell’a 3 milyon dolarlık alacak davası

    Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü

    Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü

    Sıradaki Haber