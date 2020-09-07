Masterchef Arem kimdir, kaç yaşında? Masterchef Arem Yüce nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef Arem, yarışmaya yedek olarak katılan isimler arasında yer aldı. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin bugün yayınlancak olan bölümünde Arem Yüce ana kadroda yarışma başlıyor. Masterchef Arem'in hayatı ise merak konusu. Peki Masterchef Arem kimdir, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF AREM KİMDİR?

Masterchef Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmeci. Aslen Diyarbakırlı. Yemek yapmak benim için bir tutku diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok seviyormuş. Bugün yapacağı yemeğin adı ise “Kuzuların Sessizliği”. Standartların dışına çıkmayı sevdiğini ve yemeklere kendi yorumunu kattığını söyledi. Aşçılık mesleğinde eksiklerini MasterChef Türkiye’de tamamlamaya geldiğini belirtti. MasterChef Türkiye’de on altı yarışmacı arasına girerse finale kalacağını iddia etti. Yaptığı yemeklerin tadına bakan kişilerin kendisini MasterChef’e katılmaya teşvik ettiğini belirtti.