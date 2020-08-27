27.08.2020 - 21:23 |
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir, nereli? MasterChef Ayyüce kaç yaşında, mesleği nedir? İşte biyografisi...
MasterChef Türkiye'nin 3. sezonundaki en dikkat çeken yarışmacılardan biri de Ayyüce Kamit oldu. Vatandaşların hakkında en çok arama yaptığı yarışmacılardan biri olan Ayyüce Kamit ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte MasterChef Ayyüce'nin hayat hikayesi...
Masterchef Ayyüce, bu hafta Mavi takımda yarışıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi içerisinde yaptığı oylama sonucunda Ayyüce'yi eleme potasına gönderdiler. İşte Masterchef Ayyüce'nin yaşamı...
MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?
Ayyüce Kamit, 24 yaşında. Aslen Sakaryalı olan MasterChef Ayyüce, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini söyleyen Ayyüce Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor.