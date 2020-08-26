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26.08.2020 - 16:04 |

MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? MasterChef Ayyüce Kamit ne iş yapıyor?

Masterchef Ayyüce, bu hafta Mavi takımda yarışıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi içerisinde yaptığı oylama sonucunda Ayyüce'yi eleme potasına gönderdiler. İşte Masterchef Ayyüce'nin yaşamı...

MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? MasterChef Ayyüce Kamit ne iş yapıyor?
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Masterchef Türkiye yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Bu hafta Masterchef'te ilk eleme adayı Emir oldu. Haftanın ikinci eleme potasına giren ismi ise Ayyüce oldu. Masterchef'te yarışan Ayyüce Kamit'in yaşamı merak ediliyor. Peki Masterchef Ayyüce kimdir?

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında. Aslen Sakaryalı olan MasterChef Ayyüce, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini söyleyen Ayyüce Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor.

    26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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