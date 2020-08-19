MasterChef Ayyüce'nin yaşı - boyu kaç? MasterChef Ayyüce nereli?

MasterChef Türkiye 2020 sezonu hafta başında başladı. Toplam 16 yarışmacının mücadele edeceği MasterChef Türkiye'de ter dökecek isimlerden biri de Ayyüce Kamit. MasterChef Türkiye'nin ilk haftasında kaptanlık kazanan isim Tanya oldu. Kırmızı takımın kaptanı olarak ise Ayyüce'nin ismini verdi. Bu hafta kırmızı takımın kaptanlığını yapacak olan Ayyüce Kamit kaç yaşında, kimdir, nerelidir? İşte MasterChef Türkiye yarışmacılarından Ayyüce2nin biyografisi...

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve Sakaryalı. 2016 yılında İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi’nde eğitim gören ve burada aldığı eğitimin ardından restoranda çalışmaya başlayan Ayyüce Kamit 4 yıldır aşçılık yapıyor. Ayyüce Kamit, gastronominin önemli isimleri arasında sayılan Şef Aylin Yazıcıoğlu’nun restoranında 2 yıl pastane şefi olarak çalıştı.Ayyüce, yemek yapmayı çok sevdiğini ve MasterChef Türkiye'de daha iyi tecrübeler edineceğini dile getiriyor. Ayyüce Kamit, MasterChef türkiye seçmelerinde 40 dakikalık sürede Fransız soğan çorbası yemeği ile Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'den evet oyu alarak, ana kadroya dahil oldu.