MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri MasterChef Barbaros'tan şaşıırtan açıklama!
16.08.2020 - 07:00 |

MasterChef Barbaros'tan şaşıırtan açıklama!

TV8'de ekranlara gelen 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında 16 kişilik ana kadroda yer almayı garantileyen Barbaros Yoloğlu, eleme turunda mücadelesini eden yarışmacılara yardım etmesi hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

MasterChef Barbaros'tan şaşıırtan açıklama!
ABONE OL

Milliyet gazetesinden Sina Koloğlu'nun, 'Bana Güvenmeyin, Yanlış Yaparım" başlıklı yazısı şöyle:
‘MasterChef Türkiye’de Barbaros kardeşimiz gördüğümüz yemek konusunda çok iyi. Birinci olabilir. 'Burada benim de yaptığım yardımları herkes zannetmesin ki yardım ediyor. İstemediğim biri varsa, yanlış da yönlendirebilirim. Strateji gerektiren bir yer. Ona göre gardınızı alın' dedi.

Konu, morali bozuk olan Büşra’ya yardım edilmesiyle ilgiliydi. Hırs başka, altını oymak başka. Tanya mesela o da iyi bir aşçı olacak, 'Bildiğim bir şey varsa, söylerim' dedi.

Ev ahalisi, 'Bizde dedikodu ve kavga olsun, istenen böyle bir yarışma' dedi. Yabancı halini de izliyorlar çünkü!"

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
'Burası kurtlar sofrası' dedi, MasterChef'ten çekildi
Magazin Haberleri Bülteni (15 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Hedefim Süper Lig'

‘Hedefim Süper Lig'

Milyonlar takipte!

Milyonlar takipte!

‘Kimse umursamaz’

‘Kimse umursamaz’

Zehirlendi

Zehirlendi

Sıradaki Haber