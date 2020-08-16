MasterChef Barbaros'tan şaşıırtan açıklama!

Milliyet gazetesinden Sina Koloğlu'nun, 'Bana Güvenmeyin, Yanlış Yaparım" başlıklı yazısı şöyle:

‘MasterChef Türkiye’de Barbaros kardeşimiz gördüğümüz yemek konusunda çok iyi. Birinci olabilir. 'Burada benim de yaptığım yardımları herkes zannetmesin ki yardım ediyor. İstemediğim biri varsa, yanlış da yönlendirebilirim. Strateji gerektiren bir yer. Ona göre gardınızı alın' dedi.

Konu, morali bozuk olan Büşra’ya yardım edilmesiyle ilgiliydi. Hırs başka, altını oymak başka. Tanya mesela o da iyi bir aşçı olacak, 'Bildiğim bir şey varsa, söylerim' dedi.

Ev ahalisi, 'Bizde dedikodu ve kavga olsun, istenen böyle bir yarışma' dedi. Yabancı halini de izliyorlar çünkü!"